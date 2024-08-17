В Китае на авианосце произошел пожар
Пожар произошел в пятницу во время демонтажа и переоборудования списанного авианосца "Минск" на реке Янцзы в городе Наньтун восточнокитайской провинции Цзянсу.
Как передает Day.Az со ссылкой на агентства Xinhua, сообщений о жертвах не поступало.
К утру 17 августа пожар "был в основном потушен", проводится расследование его причин, отмечает агентство.
Крейсер "Минск" строился в СССР. Был заложен в 1972 году, спущен на воду в 1975 году, вошел в строй в 1978 году и выведен из состава флота 30 июня 1993 года.
Впоследствии продан в Китай, в 2006 году стал частью парка аттракционов в Шэньчжэне. В 2016 году авианосец отбуксировали в Наньтун, где он должен был стать экспонатом "планируемого тематического парка авианосцев".
Отметим, что недавно в Нигерии на судне произошел взрыв.
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