В Китае на авианосце произошел пожар

Пожар произошел в пятницу во время демонтажа и переоборудования списанного авианосца "Минск" на реке Янцзы в городе Наньтун восточнокитайской провинции Цзянсу.

Как передает Day.Az со ссылкой на агентства Xinhua, сообщений о жертвах не поступало.

К утру 17 августа пожар "был в основном потушен", проводится расследование его причин, отмечает агентство.

Крейсер "Минск" строился в СССР. Был заложен в 1972 году, спущен на воду в 1975 году, вошел в строй в 1978 году и выведен из состава флота 30 июня 1993 года.

Впоследствии продан в Китай, в 2006 году стал частью парка аттракционов в Шэньчжэне. В 2016 году авианосец отбуксировали в Наньтун, где он должен был стать экспонатом "планируемого тематического парка авианосцев".

Отметим, что недавно в Нигерии на судне произошел взрыв.

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