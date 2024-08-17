ХАМАС ставит под сомнение оптимизм США по Газе
Оптимистичный настрой руководства США в отношении переговоров по прекращению огня в секторе Газа выглядит неправдоподобно, поскольку Соединенные Штаты не хотят завершения конфликта.
Как передает Day.Az, об этом заявил представитель радикального палестинского движения ХАМАС Сами Абу Зухри в комментарии газете The Wall Street Journal.
"Американская администрация пытается создать ложное чувство того, что настроено позитивно, стремясь на самом деле не прекратить войну, а лишь выиграть время", - сказал он.
Как отметило издание, показной оптимизм руководства США по поводу соглашения также не соответствует тому факту, что оно до сих пор не было заключено.
Недавно, Байден заявил о близости к заключению договоренностей по прекращению огня в Газе.
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