ХАМАС ставит под сомнение оптимизм США по Газе

Оптимистичный настрой руководства США в отношении переговоров по прекращению огня в секторе Газа выглядит неправдоподобно, поскольку Соединенные Штаты не хотят завершения конфликта.

Как передает Day.Az, об этом заявил представитель радикального палестинского движения ХАМАС Сами Абу Зухри в комментарии газете The Wall Street Journal.

"Американская администрация пытается создать ложное чувство того, что настроено позитивно, стремясь на самом деле не прекратить войну, а лишь выиграть время", - сказал он.

Как отметило издание, показной оптимизм руководства США по поводу соглашения также не соответствует тому факту, что оно до сих пор не было заключено.

Недавно, Байден заявил о близости к заключению договоренностей по прекращению огня в Газе.

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