В Японии произошло еще одно землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано у побережья японского острова Идзу. Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра.

Землетрясение произошло в 396 км к юго-востоку от города Кисарадзу с населением около 122 тыс. человек. Его очаг располагался на глубине 10 км. После сейсмического события угроза цунами не объявлялась.

До этого берегов японской префектуры Миядзаки достигло цунами после землетрясения у острова Кюсю.

На побережье была зафиксирована приливная волна около около 50 см. Кроме того, приливная волна высотой до метра зафиксирована в районе префектуры Эхимэ на острове Сикоку.

Также агентство Kyodo со ссылкой на данные компании JR Kyushu сообщило, что из-за землетрясения и угрозы цунами движение скоростных поездов на японском острове Кюсю экстренно остановлено.

Отметим, что недавно жители Токио принялись скупать рис и воду после предупреждения о возросшем риске большого землетрясения в районе разлома Нанкай.

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