Израиль атаковал десятки военных объектов в Газе

Израильские ВВС нанесли за последние сутки удары по 40 военным целям радикалов на территории сектора Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба армии обороны.

Среди атакованных целей в ведомстве назвали "военные сооружения" и "склады с оружием".

По данным пресс-службы, 16 августа ВВС Израиля атаковали установку, из которой были выпущены ракеты по израильской территории.

Отметим, что недавно ХАМАС не принял новую версию соглашения о прекращении огня в Газе

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