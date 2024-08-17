https://news.day.az/world/1682486.html Израиль атаковал десятки военных объектов в Газе
Израиль атаковал десятки военных объектов в Газе
Израильские ВВС нанесли за последние сутки удары по 40 военным целям радикалов на территории сектора Газа.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба армии обороны.
Среди атакованных целей в ведомстве назвали "военные сооружения" и "склады с оружием".
По данным пресс-службы, 16 августа ВВС Израиля атаковали установку, из которой были выпущены ракеты по израильской территории.
Отметим, что недавно ХАМАС не принял новую версию соглашения о прекращении огня в Газе
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре