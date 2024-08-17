Турция и Ирак будут сотрудничать в вопросе регулирования стока рек Тигр и Евфрат

Анкара и Багдад договорились о сотрудничестве в вопросах "эффективного и экономного" использования стока рек Тигр и Евфрат, берущих начало на турецкой территории и представляющих особое значение для экономики Ирака.

Как сообщает Day.Az, финансирование проектов по регулированию стока двух рек будет осуществлено за счет нефти, которую Ирак обязался передавать турецкой стороне.

Межправительственная договоренность по сотрудничеству в водной сфере уже одобрена Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и была опубликована в официальном вестнике Кабмина Турции - Resmi Gazete.

В соответствии с соглашением, турецкие компании, специализирующиеся на инфраструктурных проектах, а также мерах по защите окружающей среды, будут привлечены к тендерам, объявленным правительством Ирака. Планируются к реализации совместные проекты по опреснению вод, предотвращению наводнений, минимизации последствий засухи, созданию ирригационных сетей, очистке и сбору сточных вод.

Кроме того, будет осуществлена модернизация водохранилищ на иракской территории.

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