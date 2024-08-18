Что стало причиной появления крыс и змей в Риме?

Итальянская столица превратилась в "настоящие джунгли" из-за резкого увеличения численности змей, восточных шершней, чаек и крыс из-за сочетания высоких температур и постоянной проблемы города с мусором.

Как сообщает Day.Az, римский зоолог Андреа Лунерти рассказал The Guardian, что этим летом к нему поступало множество звонков, особенно о случаях обнаружения змей: "Популяция змей росла зимой, потому что температура была очень высокой. Они бы не выжили, если бы было холодно. Затем они переселяются из своей естественной среды в город, где много пищевых отходов. А там, где есть пищевые отходы, там есть крысы - их главная добыча".

Зоолог призвал мэрию Рима взять под контроль управление отходами, чтобы остановить нашествие змей, крыс на столицу.

В ответ Городской совет Рима заявил, что сообщения о змеях и других видах животных "не являются признаком тревоги", и в 2024 году по сравнению с другими годами наблюдалось значительное сокращение отходов.

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