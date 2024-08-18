На склады Amazon в Британии за пять лет вызвали скорую свыше тысячи раз

За последние пять лет на склады Amazon вызывали машины скорой помощи более 1400 раз. Цифры, которые профсоюз GMB назвал шокирующими, поднимают новые вопросы о безопасности на рабочих местах американского гиганта в Великобритании.

Как сообщает Day.Az, по данным британкой газеты The Observer, более 70 процентов вызовов были связаны с наиболее серьезными типами инцидентов, которые часто могут быть связаны с опасными для жизни состояниями, такими как сердечные приступы или инсульты.

Попытки самоубийства или другие серьезные психиатрические инциденты были зафиксированы в центрах Amazon в Болтоне, Честерфилде, Мэнсфилде, Рагли, Лондоне и многих других. Другие инциденты были связаны с выкидышами на рабочем месте, воздействием кислот и опасных газов, ударом электрическим током.

Профсоюз GMB призвал местные власти и Исполнительный комитет по охране труда расследовать методы работы компании.

"Работников Amazon регулярно заставляют работать за пределами человеческих возможностей. Даже эти тревожно высокие цифры могут скрывать, насколько распространены травмы и болезни в Amazon. Мы знаем от наших членов на складах Amazon, что работников активно отговаривают от вызова скорой помощи. Вместо этого им говорят брать такси", - отмечает Аманда Гиринг из GMB.

Представители Amazon в Великобритании решительно опровергают предположение, что работать в компании "опасно", так как "безопасность всегда является абсолютным приоритетом".

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