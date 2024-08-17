Черная полоса французской авиации

Во Франции за три дня произошли две авиакатастрофы. Так, на юге страны в море рухнул самолет Fouga Magister, а на северо-востоке столкнулись два истребителя Rafale.

Как передаетDay.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, самолет Fouga Magister упал в море во время авиашоу в коммуне Ле-Лаванду в департаменте Вар на юге Франции.

Пилот не катапультировался, так как аппарат не был оснащен соответствующим устройством. Через несколько часов после начала поисковой операции спасатели обнаружили его тело. Прокуратура начала расследование причин авиакатастрофы. Известно, что пилот обладал большим опытом и, по словам его знакомых, "родился со штурвалом в руках".

Авиакатастрофа произошла примерно в 17:00 вскоре после начала авиашоу, посвященного 80-й годовщине начала Южно-французской операции, в результате которой от нацистов был освобожден юг страны.

14 августа министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню сообщил, что в ходе учебного полета два истребителя Rafale столкнулись в воздухе над департаментом Мёрт и Мозель на северо-востоке страны. В результате происшествия пилот одного из истребителей успел катапультироваться и был спасен подоспевшей поисковой командой. Инструктор и пилот, находившиеся во втором самолете, погибли.

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