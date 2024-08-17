Названа дата нового раунда переговоров по прекращению огня в Газе

Очередной раунд переговоров по сделке о прекращении огня в секторе Газа пройдет в 21 августа в Каире. Как передает Day.Az, об этом сообщает портал Axios.

"Ожидается, что новый переговорный саммит соберется в Каире в среду с целью финализировать сделку", - отмечается в статье.

Ранее, сообщалось о том, что оптимистичный настрой руководства США в отношении переговоров по прекращению огня в секторе Газа выглядит неправдоподобно, поскольку Соединенные Штаты не хотят завершения конфликта об этом заявил представитель радикального палестинского движения ХАМАС Сами Абу Зухри.

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