https://news.day.az/world/1682538.html Названа дата нового раунда переговоров по прекращению огня в Газе
Названа дата нового раунда переговоров по прекращению огня в Газе
Очередной раунд переговоров по сделке о прекращении огня в секторе Газа пройдет в 21 августа в Каире. Как передает Day.Az, об этом сообщает портал Axios.
"Ожидается, что новый переговорный саммит соберется в Каире в среду с целью финализировать сделку", - отмечается в статье.
Ранее, сообщалось о том, что оптимистичный настрой руководства США в отношении переговоров по прекращению огня в секторе Газа выглядит неправдоподобно, поскольку Соединенные Штаты не хотят завершения конфликта об этом заявил представитель радикального палестинского движения ХАМАС Сами Абу Зухри.
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