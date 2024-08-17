В центре Лондона загорелся дворец Сомерсет-хаус

Пожар произошел в историческом дворце Сомерсет-хаус в центре Лондона. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на пожарную службу британской столицы, передает Day.Az.

В материале отмечается, что огонь охватил крышу здания. На место происшествия уже прибыли сотрудники экстренных служб, всего к ликвидации возгорания привлекли 15 единиц техники и около 100 специалистов.

"На месте происшествия работают бригады из районов Сохо, Доугейт, Ислингтон и близлежащих пожарных частей", - говорится в публикации.

Авторы статьи уточнили, что причина пожара пока не установлена.

По информации журналистов, 17 августа в Сомерсет-хаусе должно было состояться массовое мероприятие. Однако из-за возгорания дворец пришлось закрыть для посетителей.

"Весь персонал и общественность в безопасности, территория закрыта", - подчеркнули в пресс-службе Сомерсет-хауса.

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