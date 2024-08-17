https://news.day.az/world/1682550.html В Сомали взорвался автомобиль правительственных сил - есть погибшие
В Сомали взорвался автомобиль правительственных сил - есть погибшие
В Сомали при подрыве террористами автомобиля правительственных сил погибли не менее 12 человек.
Как передает Day.Az, об этом пишет издание Garowe.
"По меньшей мере 12 человек погибли и 9 получили ранения в результате взрыва пикапа правительственных сил на обочине дороги на юге Сомали", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ответственность за нападение взяла на себя группировка "Аль-Шабаб".
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