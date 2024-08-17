В Сомали взорвался автомобиль правительственных сил

В Сомали при подрыве террористами автомобиля правительственных сил погибли не менее 12 человек.

Как передает Day.Az, об этом пишет издание Garowe.

"По меньшей мере 12 человек погибли и 9 получили ранения в результате взрыва пикапа правительственных сил на обочине дороги на юге Сомали", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ответственность за нападение взяла на себя группировка "Аль-Шабаб".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!