В Лондоне загорелся Сомерсет-хаус, где хранится автопортрет Ван Гога

В историческом здании Сомерсет-хаус в центре Лондона, где расположен художественный музей, вспыхнул пожар, сообщает пожарная служба британской столицы в Х.

Как сообщает Day.Az, огонь охватил крышу здания. На месте происшествия работают около 125 пожарных и 20 единиц техники, они пытаются предотвратить распространения огня. Площадь возгорания и его причина пока неизвестны.

Пресс-служба Сомерсет-хаус сообщила, что здание закрыто из-за пожара, "вспыхнувшего в небольшой части здания". "Весь персонал и посетители в безопасности", - отметили там. Сегодня на территории Сомерсет-хауса должно было пройти мероприятие, посвященное брейк-дансу.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!