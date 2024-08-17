В Лондоне загорелся Сомерсет-хаус, где хранится автопортрет Ван Гога
В историческом здании Сомерсет-хаус в центре Лондона, где расположен художественный музей, вспыхнул пожар, сообщает пожарная служба британской столицы в Х.
Как сообщает Day.Az, огонь охватил крышу здания. На месте происшествия работают около 125 пожарных и 20 единиц техники, они пытаются предотвратить распространения огня. Площадь возгорания и его причина пока неизвестны.
Пресс-служба Сомерсет-хаус сообщила, что здание закрыто из-за пожара, "вспыхнувшего в небольшой части здания". "Весь персонал и посетители в безопасности", - отметили там. Сегодня на территории Сомерсет-хауса должно было пройти мероприятие, посвященное брейк-дансу.
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