Ливан остался без электроэнергии

Крупнейшее госпредприятие Électricité du Liban, специализирующееся на производстве и распределении электроэнергии в Ливане, приостановило свою работу из-за нехватки топлива.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении компании.

"17 августа последняя функционировавшая электростанция в Эз-Захрани (на юге Ливана - прим. ТАСС) была выведена из строя после того, как в ее хранилищах закончились все запасы топлива", - приводит текст документа телеканал Al Jadeed. В Électricité du Liban пояснили, что в результате "электричество перестало поступать на всей территории Ливана, обесточены также основные объекты инфраструктуры страны, такие как международный аэропорт, морской порт, водяные насосы и канализационная система".

В компании пообещали "возобновить работу всех вышедших из строя электростанций соразмерно количеству топлива, которое поступит в ее распоряжение", и после этого "постепенно восстанавливать подачу электроэнергии".

Électricité du Liban контролирует 90% производства, передачи и распределения электричества в Ливане. Ровно год назад республика была обесточена: принадлежавшие компании ТЭС в Дейр-Аммаре и Эз-Захрани остановили турбины из-за неуплаты долгов их оператору Primesouth, Électricité du Liban объявила блэкаут (аварийное состояние) всей энергосистемы.

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