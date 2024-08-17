Харрис потратит $370 млн на рекламу

Вице-президент США Камала Харрис, претендующая на высший государственный пост, планирует потратить осенью накануне выборов $370 млн на рекламу в колеблющихся штатах.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета The New York Times.

На телевизионную рекламу штаб Харрис намерен направить $170 млн, остальные $200 млн пойдут на цифровые инструменты раскрутки. "У нас в 2024 году современная кампания, мы не застряли в прошлом, когда 80% бюджета шли на ТВ", - сказал изданию замглавы предвыборной кампании Харрис Квентин Фулкс.

Он добавил, что, хотя главный акцент было решено сделать на рассылки для пользователей смартфонов, компьютеров и других электронных устройств, штаб Харрис все равно потратит на телевизионные ролики в колеблющихся штатах больше, чем Джо Байден четыре года назад. В Пенсильвании и Висконсине их расходы будут в два раза выше, в Джорджии - в четыре раза, а в Неваде - в шесть раз.

Ранее газета Financial Times сообщила, что Харрис в 10 раз превзошла по расходам на цифровую рекламу Трампа, который тратит на нее гораздо меньше, чем четыре года назад, полагаясь на традиционные СМИ. Согласно данным издания, с 21 июля, когда действующий президент Джо Байден вышел из президентской гонки, Харрис потратила на эти цели $57 млн, а Трамп, который "экономит деньги", - $5,6 млн.

Президентские выборы в стране пройдут 5 ноября.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!