В России произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло на Камчатке, жители краевой столицы, по предварительной информации, почувствовали толчки силой до шести баллов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Камчатский филиал геофизической службы РАН.

"Магнитуда - 7,0. Интенсивность в Петропавловске-Камчатском (предварительная оценка) - 6,0", - говорится в сообщении.

Как передает корреспондент ТАСС в регионе, из-за подземных толчков жители края покинули дома. У многих в результате сейсмособытия упала мебель, разбилась посуда. Афтершок, по сообщению Камчатского филиала геофизической службы РАН, произошел в 07:21 по камчатскому времени (23:21 по Баку, 17 августа). Его магнитуда составила 4,7, сила подземных толчков не уточняется.

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