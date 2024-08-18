Землетрясение в России пробудило вулкан

Извержение вулкана Шивелуч началось на Камчатке, происходит выдавливание лавы.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

"Началось извержение вулкана Шивелуч на куполах Каран и 300 лет РАН. По визуальной оценке, высота пепловой колонны - 8 км над уровнем моря", - сообщили в учреждении.

В институте добавили, что в настоящий момент происходит выдавливание лавы.

Шивелуч - действующий вулкан на Камчатке, его возраст - 60-70 тыс. лет. Он состоит из вулкана Старый Шивелуч, древней кальдеры и активного вулкана Молодой Шивелуч. Вулкан находится на расстоянии около 50 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района и в 450 км от Петропавловска-Камчатского.

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