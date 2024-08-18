Магнитная буря класса G3, которая оценивается как сильная, началась на Земле.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Сегодня вечером на Земле началась магнитная буря. Индекс состояния геомагнитного поля Кр превысил 6 единиц, что соответствует уровню средней магнитной бури класса G1. Далее возмущения геомагнитного поля нарастали и магнитная буря стала сильной, класса G3", - написал он в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что по прогнозам магнитная буря продлится как минимум до полудня воскресенья с колебаниями интенсивности от сильной до слабой.

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