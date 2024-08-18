МАГАТЭ заявило об ухудшении ситуации с ядерной безопасностью на ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило об ухудшении ситуации с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС после случая очередной атаки украинского дрона вблизи территории станции в субботу утром.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в пресс-релизе на сайте агентства.

"Ситуация ухудшается на фоне удара дрона по дороге вдоль периметра станции", - говорится в пресс-релизе на сайте агентства.

Удар пришелся на участок недалеко от основного пруда-охладителя и в 100 м от высоковольтной линии 750 кВ "Днепровская".

Эксперты МАГАТЭ на Запорожской АЭС сообщили, что в последнюю неделю наблюдают признаки интенсивной военной активности в районе станции, которая не снижается.

"Нет никаких признаков того, что военные действия в окрестностях ЗАЭС идут на спад", - говорится в пресс-релизе на сайте организации.

Специалисты МАГАТЭ на станции сообщили, что слышали звуки взрывов, пулеметных очередей и работы артиллерии на различном расстоянии от станции.

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