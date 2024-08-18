Трамп заявил, что Харрис избегает СМИ

Бывший американский лидер и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп считает, что его соперница по предвыборной гонке от демократов Камала Харрис избегает общения со СМИ, потому что не может удержаться от смеха даже во время разговоров на серьезные темы.

"Вы слышали ее смех? Это смех сумасшедшего. <...> Кто смеется так во время интервью? [Журналисты] задают вопросы о разных вещах, это не комедийное шоу, а она разражается смехом. Думаю, ее смех - это одна из причин, по которым она отказывается от интервью", - сказал он, выступая перед сторонниками в штате Пенсильвания, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Трамп и его напарник по предвыборной гонке, кандидат в вице-президенты США Джеймс Дэвид Вэнс неоднократно критиковали Харрис за нежелание общаться с журналистами и устраивать пресс-конференции. По их мнению, таким образом Харрис пытается скрыть свою некомпетентность.

Телеканал Fox News подсчитал, что Харрис почти в шесть раз реже отвечала на вопросы журналистов по сравнению с Трампом с момента выдвижения губернатора штата Миннесота Тима Уолца в кандидаты на пост вице-президента страны от Демократической партии 6 августа. По данным Fox News, Харрис ответила лишь на 14 вопросов СМИ, тогда как Трамп - на 81. Кроме того, с 6 августа Трамп принял участие уже в двух пресс-конференциях и двух интервью, тогда как Харрис сделала лишь пару пресс-подходов и не дала ни одного интервью журналистам.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять действующий президент Джо Байден, однако после своего провального выступления на июньских теледебатах с Трампом он принял решение выйти из гонки. 7 августа Харрис объявила, что официально стала кандидатом в президенты от демократов. Ранее кандидатом от республиканцев был утвержден Трамп.

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