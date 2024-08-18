Маск заявил, что Харрис приведет США к голоду

Илон Маск согласился с тем, что в случае победы на выборах вице-президента Камалы Харрис и реализации ее экономической программы США может угрожать массовый голод и даже само их существование.

"Точный вывод", - прокомментировал бизнесмен публикацию в X (ранее Twitter), в которой утверждается, что план Харрис запретить завышение цен на продукты приведет к "коммунизму, массовому голоду и скорому концу [существования] Америки", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее сообщалось, что Харрис намерена призвать Конгресс впервые в истории принять федеральный запрет на завышение цен на продукты питания. Высокие цены на товары повседневного спроса стали проблемой для администрации президента США Джо Байдена еще в период пандемии коронавируса. По этой причине рейтинги одобрения экономической политики Байдена и Харрис отстают от соответствующих показателей бывшего американского лидера и кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа.

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