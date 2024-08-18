NYT узнала о планах Трампа

Бывший президент США Дональд Трамп рассматривает возможность использовать армию для решения внутренних проблем страны, если он победит на предстоящих выборах главы государства. Как передает Day.Az, об этом сообщила газета The New York Times.

Пока использование армии внутри страны ограничено давнишним законом Posse Comitatus от 1878 года, который запрещает вооруженным силам вмешиваться в дела правоохранительных органов без разрешения конгресса. Но есть исключения, предусмотренные Законом о восстании 1807 года, позволяющие президенту в определенных случаях применять войска для подавления беззакония и мятежа.

По данным авторов статьи, команда Трампа сейчас работает над юридическим обоснованием для привлечения вооруженных сил к патрулированию границы, подавлению протестов и борьбе с преступностью в крупных городах.

Хоть публично эту идею обсуждают как один из способов борьбы с нелегальной иммиграцией, в кулуарах не исключили возможность использования войск во время беспорядков на акциях протеста.

В газете отметили, что во время своего первого президентского срока Трамп уже озвучивал желание задействовать войска для подавления массовых протестов, которые начались после трагедии с Джорджем Флойдом. Но его советники тогда отказались от этой идеи.

Ранее бывший американский лидер и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп считает, что его соперница по предвыборной гонке от демократов Камала Харрис избегает общения со СМИ, потому что не может удержаться от смеха даже во время разговоров на серьезные темы.

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