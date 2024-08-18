В США спрогнозировали беспорядки при победе Трампа на выборах

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп может использовать военную силу для подавления внутренних беспорядков в случае своей победы на выборах главы государства. Как передает Day.Az, соответствующий прогноз озвучило издание The New York Times.

Утверждается, что после поражения на выборах президента США в 2020 году Трамп и его команда разрабатывали документы, которые могли бы "юридически обосновать намерение задействовать военных" с целью соблюдения правопорядка внутри страны. Речь в данном случае идет не только о защите границ от нелегальных мигрантов или о борьбе с преступностью, но и о подавлении беспорядков.

Президент США имеет право использовать вооруженные силы внутри страны по закону, который был принят в 1807 году. Данная мера рассматривается в качестве крайней - ее задействуют только в самых тяжелых ситуациях.

Ранее было сказано о том, что бывший президент США Дональд Трамп рассматривает возможность использовать армию для решения внутренних проблем страны, если он победит на предстоящих выборах главы государства.

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