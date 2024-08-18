Макрону грозит импичмент

Президент Франции обвиняется в "институциональном перевороте" за его отказ "принять к сведению" результаты июльских выборов в законодательные органы, пишет Le Figaro.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в опубликованном в La Tribune Dimanche тексте, подписанном, в частности, лидером коалиции левых Жаном-Люком Меланшоном и главой французской левой партии "Непокоренная Франция" Матильдой Пано. Блок левых сил грозит инициировать процедуру импичмента Президента Франции.

Политическая сила предупреждает Эмманюэля Макрона, что он "должен знать, что все конституционные средства будут использованы для его отстранения, а не для того, чтобы подчиниться его плохому шагу против основного правила демократии: во Франции единственным хозяином является народное голосование".

23 июля президент республики исключил возможность назначения кандидата от "Нового народного фронта" в премьеры 37-летнюю Люси Касте, аргументируя это тем, что ей не удастся собрать достаточную базу в Ассамблее для управления страной.

Поэтому политическая сила ссылается на статью 68 Конституции, которая позволяет парламенту отстранить президента за "невыполнение своих обязанностей, явно несовместимых с осуществлением его мандата" . "Очевидно, что отказ принять во внимание выборы в законодательные органы и решение проигнорировать их представляет собой предосудительное невыполнение основных требований президентского мандата", - утверждают подписанты документа.

Ранее говорилось о том, что бывшие участники Олимпийских игр в Париже, возвратившись домой, продолжают делиться впечатлениями о пребывании на главном старте четырехлетия. Даже у тех, кто добился больших успехов, остались, мягко говоря, противоречивые впечатления.

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