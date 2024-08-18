Вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту 4,5 км

Вулкан Шивелуч в России выбросил пепел на высоту 4,5 км, шлейф распространился в юго-восточном направлении.

Как передает Day.Az, об этом сообщила Камчатская группа реагирования на извержение вулкана Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук.

Сообщается, что в результате взрывов пепел от вулкана Шивелуч поднялся на высоту 4,5 км над уровнем моря.

"Пепловый шлейф протянулся на 1 520 км в восточно-юго-восточном направлении от вулкана. Активность вулкана представляет опасность для местных авиаперевозок", - говорится в сообщении.

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