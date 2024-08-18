Король Таиланда утвердил кандидатуру нового премьера

Таиландский король Маха Вачиралонгкорн выбрал в качестве нового главы правительства страны Пхетхонгтхан Чинават от партии "Для Таиланда". Как передает Day.Az, об этом говорится в соответствующем королевском указе.

Комментируя свое назначение, Чинават пообещала сфокусировать свою работу на решении экономических проблем.

До этого ее кандидатуру утвердил парламент.

37-летняя Чинават является дочерью бывшего премьер-министра Таиланда Таксина Чинавата, который был во главе правительства с 2001 по 2006 год. Его сместили с поста во время военного переворота и посадили в тюрьму, обвинив в коррумпированности.

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