В Бангладеш заявили, что армия продолжит помогать властям

Вооруженные силы Бангладеш продолжат оказывать помощь властям в деле поддержания правопорядка, пока ситуация в стране того требует. Как передает Day.Az, об этом заявил глава временного правительства Бангладеш Мухаммад Юнус на встрече с дипломатическим корпусом в Дакке.

"В ближайшее время мы приблизимся к нормализации ситуации при непоколебимой поддержке нашего народа и вооруженных сил. Полиция также возобновила свою деятельность. Армия продолжит оказывать помощь гражданской власти, пока того требует ситуация", - сказал он.

Юнус подтвердил, что власти проведут свободные и справедливые выборы, как только будут реализованы важные реформы в избирательной комиссии, судебной системе, гражданской администрации, силах безопасности и СМИ. "Мы также приложим усилия для содействия национальному примирению", - отметил он.

Ранее говорилось о том, что временное правительство Бангладеш не исключает, что запросит у Индии экстрадицию бывшего премьер-министра страны Шейх Хасины, которая бежала в Нью-Дели.

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