Это страна предлагает вознаграждение за идею по извлечению боеприпасов из озер

Швейцарская армия уже много лет использует озера в качестве свалок для старых боеприпасов, а это означает, что сейчас они сильно загрязнены.

Как сообщает Day.Az, Министерство обороны Швейцарии предлагает более 52 тысяч евро за лучшую идею по безопасному и экологичному извлечению боеприпасов из озер.

Только в Люцернском озере содержится около 3300 тонн боеприпасов, пишет BBC. В водах Невшательского озера их около 4500 тонн. Уже несколько десятилетий известно, что в швейцарские озера было сброшено много боеприпасов. Но в последнее время люди все чаще задаются вопросом, насколько безопасны озера.

Ожидается, что спасательная операция обойдется в миллиарды долларов.

Желающие могут подавать свои идеи до февраля 2025 года. Затем их анонимно оценивает группа экспертов. Трех победителей объявят в апреле.

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