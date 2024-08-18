В Тель-Авиве взорвался грузовик

Мужчина в возрасте около 50 лет погиб при взрыве грузовика на улице ЛЕХИ в Южном Тель-Авиве в воскресенье, 18 августа.

Как передает Day.Az со ссылкой на изральские СМИ, его смерть была констатирована на месте. Кроме того, от осколков пострадал мужчина примерно 33 лет. В состоянии средней степени тяжести он доставлен в больницу "Ихилов" в Тель-Авиве.

Полиция начала расследование. Согласно предварительной оценке правоохранительных органов, речь идет об уголовном преступлении, а не теракте.

Парамедики рассказали, что их вызвали в связи с "сильным взрывом, который раздался на улице". После взрыва грузовик загорелся. Погибший мужчина находился возле машины.