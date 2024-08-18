В Турции практически все природные пожары взяли под контроль

Глава Минсельхоза страны Ибрагим Юмаклы заявил, что не осталось ни одного вызывающего беспокойства пожара.

Как передает Day.Az, практически все лесные пожары, которые возникли в Турции за последние четыре дня, взяты под контроль.

"Из 247 лесных пожаров, которые возникли с утра четверга до настоящего времени, 241 взят под контроль. Не осталось ни одного пожара, который бы вызывал у нас беспокойство", - сказал Ибрагим Юмаклы.

Ранее Юмаклы сообщил о взятии под контроль трех крупных пожаров в провинции Измир на побережье Эгейского моря. Всего в регионе были эвакуированы свыше 4 тыс. человек. Данных о жертвах не поступало. Министр внутренних дел Али Ерликая в субботу сообщил о задержании семи человек, причастных к пожарам, в том числе в Измире. Они были вызваны человеческим фактором.