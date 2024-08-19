Вэнс назвал внешнеполитический приоритет Трампа
Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джеймс Дэвид Вэнс заявил, что противодействие Китаю будет приоритетным направлением внешней политики Дональда Трампа в случае его победы на президентских выборах в ноябре.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сказал он в интервью телеканалу Fox News.
"Дональд Трамп и я намерены сфокусироваться на восстановлении американского производства, на возвращении рабочих мест [из Китая обратно в США], чтобы не позволить КНР выстроить свой средний класс за счет нашего. Если мы справимся с этим, то сможем успешнее противостоять Китаю на протяжении следующих 50 лет. Необходимо сосредоточиться на этом, это самая важная внешнеполитическая проблема", - сказал он.
Ранее Трамп заявил, что хотел бы наладить отношения с Китаем. По мнению бывшего лидера, для этого Вашингтону в первую очередь необходимо добиться уважения Пекина.
Президентские выборы в стране пройдут 5 ноября.
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