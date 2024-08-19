Американские военные нанесли удар по Йемену, целью стал беспилотный летательный аппарат (БПЛА) хуситов из мятежного движения "Ансар Аллах".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

"Силы CENTCOM успешно уничтожили один БПЛА хуситов на подконтрольной им территории Йемена", - говорится в сообщении, опубликованном на странице командования в X (ранее Twitter).

После обострения конфликта в секторе Газа движение "Ансар Аллах" предупредило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября прошлого года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе. В ответ на действия "Ансар Аллах" американские власти объявили о формировании международной коалиции и начале операции по обеспечению свободы навигации и охране судов в Красном море.

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