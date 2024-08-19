В Турции ликвидировали четырех террористов, готовивших теракты

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая заявил на своей странице в социальной сети X, что четыре террориста, предположительно готовившие теракт в стране, ликвидированы на границе с Ираком.

"Четыре террориста, нарушившие границу с Ираком на территории Турции... были нейтрализованы в районе горы Дюгюн в районе Улудере города Ширнак", - сообщил он, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, два летательных аппарата, нарушивших государственную границу были обнаружены беспилотником Вооруженных сил Турции.

На месте были изъяты четыре винтовки, два мобильных телефона, лазерный измеритель, два пистолета, три магазина, аккумуляторы, карты местности.

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