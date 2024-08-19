Колумбия прекратила экспорт угля в Израиль

Президент Колумбии Густаво Петро подписал указ о прекращении поставок угля в Израиль в связи с операциями, проводимыми израильской армией в секторе Газа.

Как сообщает Day.Az, соответствующий документ опубликован на официальном сайте правительства южноамериканской республики.

В указе говорится: "Экспорт угля в Израиль запрещен". Этот запрет вступит в силу через пять дней после публикации документа.

В указе говорится, что в январе-августе 2023 года Колумбия экспортировала в Израиль товаров и сырья на сумму 375 миллионов долларов, значительную часть которых составил уголь. "Израиль сильно зависит от угля для производства энергии и дополнительно использует это сырье в военных целях", - говорится в документе.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!