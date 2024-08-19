Госсекретарь США Блинкен прибыл с визитом в Израиль

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Тель-Авив в рамках визита на Ближний Восток.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Reuters", Блинкен прибыл с визитом в Израиль в преддверии предстоящих переговоров о возможном прекращении огня и освобождении заложников в секторе Газа.

Блинкен 19 августа встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, министром обороны Йоавом Галантом и президентом Ицхаком Герцогом, а 20 августа отправится в Египет.

Ранее сообщалось о том, что Израиль мог взломать внутреннюю сеть связи шиитского движения "Хезболлах" для того, чтобы ликвидировать одного из командиров его военного крыла Фуада Шокра.

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