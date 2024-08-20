Столица США вошла в антилидеры рейтинга лучших городов

Вашингтон, округ Колумбия, второй год подряд возглавил рейтинг наименее желанных для проживания городов США. Как передает Day.Az, об этом свидетельствует исследование, проведенное американской компанией Clever.

В предвыборный год политическая усталость повысила неприязнь к столице - 33% опрошенных называют ее одним из худших городов страны против 20% в 2023-м.

За федеральным округом следуют Нью-Йорк, Сан-Франциско, Чикаго, Детройт, Лос-Анджелес, Балтимор, Бирмингем, Атланта и Буффало. Все эти мегаполисы страдают от дороговизны жизни, которую 65% респондентов сочли важнейшим фактором отторжения.

Ключевая проблема - недоступное жилье. За исключением Бирмингема, в антирейтинговых городах цены на дома неподъемны для средних зарплат. Разрыв максимален в Лос-Анджелесе - $162 тыс. между реальными доходами и требуемыми для покупки жилья.

Помимо расходов, в списке нежеланных городов - очаги преступности. Балтимор лидирует по шутингу и ограблениям, Детройт - по изнасилованиям и нападениям с отягчающими.

Ряд мегаполисов, включая Балтимор, Детройт, Бирмингем и Буффало, страдает от деградации промышленной инфраструктуры - еще одного фактора, отталкивающего 58% американцев.

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