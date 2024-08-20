США поставили на Тайвань новейшие зенитные комплексы

Вооруженные силы Тайваня получили от США 13 новейших корабельных зенитно-артиллерийских комплексов Mark 15 Phalanx Block 1B. Как передает Day.Az, об этом сообщает газета Taipei Times.

Известно, что объем сделки составил 10,16 млрд новых тайваньских долларов (около $314,67 млн). Зенитные комплексы уже установили на корабли. Это повысит их оборонительные возможности против ракет, воздушных целей и катеров противника. Еще восемь таких систем, как ожидается, будут переданы в 2025 году.

Mark 15 Phalanx Block 1B - корабельный зенитный артиллерийский комплекс, находящийся на вооружении боевых кораблей военно-морских сил ряда государств мира, в том числе США, Австралии, Великобритании, Японии, Канады, Тайваня, Израиля, Саудовской Аравии, Пакистана и Португалии.

До этого США и Тайвань заключили очередную сделку о поставке 21 установки Mark 15 Phalanx Block 1B. Речь шла про 13 новых комплексов и модернизацию имеющихся на вооружении Тайваня 8 комплексов Block 1A до модификации Block 1B.

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