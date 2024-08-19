https://news.day.az/world/1682754.html В Пакистане столкнулись автобус и грузовик - много погибших, есть раненые
В Пакистане столкнулись автобус и грузовик - много погибших, есть раненые
По меньшей мере восемь человек погибли, четверо пострадали утром при лобовом столкновении пассажирского автобуса с грузовиком на шоссе Суккур - Мултан в пакистанской юго-восточной провинции Синд.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета The News International.
Среди погибших есть женщины и дети. Пострадавшие доставлены в больницу в критическом состоянии.
По предварительным данным, причиной столкновения стало неудовлетворительное состояние шоссе в результате продолжающихся ливневых дождей в регионе.
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