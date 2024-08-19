В Китае заговорили о вероятности войны

В Южно-Китайском море существует вероятность возникновения вооруженного конфликта. Как передает Day.Az, об этом в интервью гонконгской газете South China Morning Post заявил директор Института исследований Южно-Китайского моря У Шицунь.

По его словам, в настоящее время Южно-Китайское море стало важным фактором для Вашингтона в поддержании своей гегемонии в западной части Тихого океана и сохранении своего морского превосходства. В то же время для Пекина оно является важным морским путем, который обеспечивает доступ к западной части Тихого океана и Индийскому океану.

У Шицунь подчеркнул, что США отказались от своего нейтралитета в спорах в Южно-Китайском море, так как это не в их стратегических интересах. Поэтому Вашингтон начал провоцировать Пекин в Южно-Китайском море и пытается поставить под угрозу отношения Китая с другими странами в регионе.

В связи с этим, отметил эксперт, вероятность войны не может быть исключена на 100%.

До этого сообщалось, что в Южно-Китайском море произошло столкновение катеров Китая и Филиппин.

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