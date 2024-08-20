Средний коридор обеспечил рост морских перевозок в Казахстане

За первые семь месяцев 2024 года объем перевозок грузов и багажа морским и прибрежным транспортом в Казахстане достиг 1,6 млн тонн, что в 2,1 раза превышает показатели аналогичного периода 2023 года.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на данные Мониторингового агентства Energyprom, этот объем уже превзошел годовые показатели за последние пять лет.

Заметный рост объема грузоперевозок морским и прибрежным транспортом был обеспечен и за счет Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) из Китая в Европу, в котором задействованы железнодорожный и морской транспорт. В частности, морской путь по ТМТМ в Казахстане обеспечивают порты Курык и Актау.

Также указывается, что в 2025 году на территории морского порта Актау будет сдан в эксплуатацию контейнерный хаб.

Транскаспийский международный транспортный маршрут, известный также как Средний коридор, связывает Китай и страны Европы через Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и Турцию.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!