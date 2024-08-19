Израиль принял новое предложение США

Израильская сторона приняла новое предложение США, призванное уменьшить разногласия с радикальным палестинским движением ХАМАС по вопросу прекращения огня в секторе Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил, выступая перед журналистами в Тель-Авиве, госсекретарь США Энтони Блинкен, находящийся с визитом в Израиле.

"Во время сегодняшней очень продуктивной встречи с премьер-министром [Израиля] Биньямином Нетаньяху он подтвердил мне, что Израиль принимает предложение о преодолении [разногласий] и поддерживает его. Теперь то же самое предстоит сделать ХАМАС", - сказал Блинкен.

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