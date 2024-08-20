Глава внешней разведки Франции вымогал 15 млн евро у бизнесмена

Бывший руководитель французского агентства внешней разведки DGSE Бернар Бажоле может предстать перед уголовным судом.

Как передает Day.Az со ссылкой на французские СМИ, Бажоле обвиняют в запугивании и шантаже.

Подозревается, что он вымогал у бизнесмена 15 миллионов евро, запугивая его уголовным преследованием.

Судебное разбирательство может иметь последствия для деятельности французских агентов.

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