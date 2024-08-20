Москва надеется, что Армения, несмотря на обещания инвестиций и "светлого будущего" со стороны США и Евросоюза, не откажется от сотрудничества с ЕАЭС, которое приносит ей значительную выгоду.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сказал директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян.

По его словам, союз с Москвой в рамках ЕАЭС основан на взаимовыгодном сотрудничестве, а экономический рост Армении во многом обусловлен именно этим союзом. Такой положительной динамикой могут похвастаться немногие, подчеркнул он.

Комментируя стремление Еревана сблизиться с НАТО и ЕС, дипломат подчеркнул, что Армения "попалась на крючок" Запада, который обещает инвестиции и технологии.

Ранее секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил о курсе на диверсификацию экономики, политики и безопасности, подчеркнув, что страна ищет партнеров не только на Западе, но и в Азии. По его словам, западные страны не требуют ухудшения отношений с Москвой.

В свою очередь заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Андрей Настасьин утверждал, что США, пригласив Армению и Азербайджан на саммит НАТО, стремятся ослабить их связи с Россией.

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