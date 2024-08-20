Новые обещания от Трампа Маску

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что в случае своей победы на предстоящих в ноябре выборах предложит крупный пост предпринимателю Илону Маску.

Как передает Day.Az, об этом сообщает информационное агентство Reuters.

По словам Трампа, он намерен предложить Маску должность советника либо портфель министра. Трамп отметил, что это будет зависеть от готовности предпринимателя перейти на государственную службу.

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