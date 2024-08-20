https://news.day.az/world/1682997.html В Португалии пытаются ликвидировать лесной пожар
В Португалии пытаются ликвидировать лесной пожар
На португальском курортном острове Мадейра пожарные все еще борются с лесным пожаром, который вспыхнул на прошлой неделе.
Как сообщает Day.Az, из-за высоких температур и ветра огонь быстро распространился в труднодоступной прибрежной зоне. Пожар уже уничтожил 5 тыс. гектаров растительности.
По словам президента правительства региона Мигеля Альбукерке, пострадавших пока нет. Ни жилые дома, ни важная инфраструктура не были разрушены. Причиной пожара стал поджог в труднодоступном месте, что затруднило тушение пожара.
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