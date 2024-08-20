Есть ли связь между оспой обезьян и COVID-19?

"Оспа обезьян - это не новый COVID".

Как передает Day.Az, об этом заявил глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

"Новая волна распространения оспы обезьян не представляет для стран Европы такой же угрозы, какой была пандемия COVID-19. Мы знаем, как контролировать оспу обезьян в Европейском регионе, а также имеем представление о тех шагах, которые необходимо принять, чтобы избежать распространения болезни", - пояснил Клюге.

Глава бюро добавил, что правительства европейских стран и ведомства в сфере здравоохранения с 2022 года научились применять необходимые меры. Однако для полного устранения угрозы, по его словам, не хватило ресурсов и стремления к достижению этой цели.

"Сегодня мы фиксируем ежемесячно примерно 100 новых случаев заболевания оспой обезьян второго штамма в Европейском регионе", - сообщил он, добавив, что действия властей против распространения этой болезни станут проверкой на прочность для всего мира.

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