Участие Соединенных Штатов Америки в конфликтах сразу на нескольких фронтах приведет к поражению Вашингтона. Как передает Day.Az, об этом заявили журналисты газеты Global Times (GT), базирующейся в Китае.

"На протяжении всей истории державы, которые участвовали в конфликтах на нескольких фронтах, зачастую несли поражение", - говорится в материале.

Обозреватели обратили внимание на тот факт, что поддержка Киева истощает ресурсы Штатов, в то время как после начала конфликта Израиля и Палестины большая часть вооружения, предназначенного Украине, была отправлена Израилю. В таких условиях Вашингтон рискует не справиться с разжигаемым им же конфликтом в Азиатско-Тихоокеанском регионе, подчеркнули в издании.

"Если Штаты ввяжутся одновременно в три конфликта, их военно-промышленный комплекс будет процветать, но страна в целом испытает на себе всю тяжесть страданий", - заключается в публикации.

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