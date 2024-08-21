Китай захотел превратить Тихий океан в океан мира и дружбы

Председатель КНР Си Цзиньпин сообщил о готовности Китая превратить Тихий океан в "океан мира и дружбы". С таким заявлением он выступил на встрече с премьер-министром Фиджи Ситивени Рабукой, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

"Китай готов оказывать помощь Фиджи и другим тихоокеанским островным странам в борьбе с изменением климата, укреплять сотрудничество в целях развития и превращения Тихого океана в океан мира, дружбы и сотрудничества", - заявил китайский лидер.

Он добавил, что Китай намерен и дальше способствовать развитию островного государства. Си Цзиньпин отметил, что Китай и Фиджи вместе принадлежат к Глобальному Югу и КНР ценит китайско-фиджийские отношения.

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