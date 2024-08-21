Армению толкают в Евросоюз, а там ее не ждут

Автор: Байрам Эльшадов

19 августа несколько прозападных политических и общественных групп объявили о начале сбора подписей в поддержку своего требования о проведении референдума о членстве Армении в Европейском Союзе. В политическое поле идею вступления Армении в ЕС выдвинул премьер-министр Никол Пашинян на фоне растущей напряженности в отношениях с Россией. Однако потом Пашинян дал заднюю, заявив, что не считает целесообразным проведение референдума для вступления в ЕС. Для чего же сейчас прозападным группам продолжать кампанию за референдум?

Очевидно, что даже если референдум состоится и большинство проголосовавших армян выберет вступление в ЕС, сам Евросоюз явно не горит желанием обзавестись нищим членом. Никто в Европе не будет принимать Армению в свои ряды лишь из-за армянской "хотелки". Чтобы стать членом ЕС, кандидат должен выполнить набор требований. Если для стран Западных Балкан понадобились десятилетия лишь для того, чтобы стать "ассоциированными" членами ЕС, то для Армении европейская перспектива выглядит куда более туманной.

Да и в самой Армении крайне скептически относятся к вступлению в ЕС. Оппозиция заявляет, что у Армении почти нулевые шансы когда-либо быть принятой в ЕС, параллельно обвиняя Пашиняна в том, что он использует этот вопрос время от времени в корыстных целях. Даже в самих кулуарах власти признаются, что это всего лишь пиар-акция и власти не посмеют перейти красную линию, опасаясь реакции России. Кстати, усиление связей Армении с ЕС вызывает определенную обеспокоенность в Москве, так как это может ослабить влияние России в регионе. Однако Россия пока не предпринимает каких-либо активных действий, чтобы помешать сближению Армении с ЕС.

Что касается референдума, то вероятно тема брошена на поле со специальным расчетом на повышение в обществе Армении веса карманных прозападников власти, что нужно, в первую очередь, властям для предстоящих выборов, чтобы у них было достаточно голосов для поддержки "Гражданского договора" при формировании будущего парламента.

Но по сути идея вступления Армении в ЕС - это мыльный пузырь, который легко растворяется, как и прочие идеи армянства. В частности, "миацума", реализация которого канула в лету после контртеррористической операции ВС Азербайджана в сентябре-ноябре 2020 года и локальных антитеррористических мероприятий в сентябре 2023 года, когда за один день Азербайджан положил конец сепаратизму на своей международно признанной территории.