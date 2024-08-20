США ввели санкции против экс-президента Гаити

США ввели санкции в отношении бывшего президента Гаити Мишеля Мартелли (2011-2016) за его причастность к контрабанде наркотиков.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Госдепартамента.

Как следует из документа, бывший лидер Гаити "пользовался своим положением для обеспечения торговли наркотиками и финансово поддерживал многочисленные группировки" в стране. В Госдепе отметили, что это способствовало росту "политической нестабильности и снижению безопасности" в Гаити.

В американском внешнеполитическом ведомстве называли недопустимыми подобные действия представителей "политических и экономических элит Гаити". В Министерстве финансов США в свою очередь подчеркнули, что Мартелли в том числе способствовал контрабанде наркотиков в Соединенные Штаты.

Включение в санкционный перечень влечет за собой замораживание активов в США и запрет для американских граждан и компаний на ведение бизнеса с его фигурантами.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!