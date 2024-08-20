В МИД ФРГ вызвали посла Ирана

Иранский посол вызван в МИД ФРГ в связи с решением властей Ирана о закрытии Института изучения немецкого языка при посольстве в Тегеране.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам сообщил представитель внешнеполитического ведомства Германии.

"Мы осуждаем действия иранских органов безопасности против Института изучения немецкого языка в Тегеране. Это невозможно ничем оправдать", - отметили в МИД ФРГ. Языковой обмен, как добавили в ведомстве, является основой взаимопонимания. "Посла Ирана вызывают в Министерство иностранных дел Германии. Мы призываем новое иранское правительство немедленно разрешить возобновление преподавания", - констатировали во внешнеполитическом ведомстве ФРГ.

В МИД подчеркнули, что институт является популярным и признанным местом встреч, где "люди вкладывают много личных усилий в изучение языка в трудных условиях". "Сотрудники института очень преданы своей работе, которая также направлена на укрепление связей между людьми в Иране и Германии", - резюмировали в ведомстве.

Институт изучения немецкого языка был основан в 1995 году посольством Германии в Тегеране и предлагал языковые курсы различных уровней, которые вели к получению языковых сертификатов, признаваемых в Германии. Он финансируется за счет собственных доходов и не является частью Гёте-института.

Ранее агентство судебной власти Ирана Mizan сообщило, что Институт изучения немецкого языка при посольстве ФРГ в Тегеране закрыт по решению иранских властей за систематическое нарушение законодательства исламской республики и финансовые махинации. Агентство также опубликовало фото демонтажа полицией вывески с названием института.

24 июля МВД Германии запретило Исламский центр в Гамбурге и его подразделения, назвав учреждение экстремистской организацией, которая преследует антиконституционные цели. По утверждению ведомства, центр оказывал поддержку запрещенному в ФРГ ливанскому шиитскому движению "Хезболлах" и распространял идеи исламской революции, якобы исходящие от руководства Ирана.

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